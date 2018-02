1A State Wrestling Opening Round

Opening Round

106 Daniel Kimball Don Bosco over Jack Ramaker Lake Mills Technical Fall 19-4 5:34

113 Briar Reisz Logan-Magnolia over Caiden Jones Lake Mills 3-2

120 Tyler Helgeson Lake Mills over Bryce Kafton Maple Valley-AO 4-2

126 Logan Heaberlin Belmond-Klemme over Reese Welcher Wapsie Valley Fall 3:09

126 Jacob McBride Newman Catholic over Mitchell Hayes Starmont 5-2

132 Logan James Underwood 47-3 over Casey Hanson Lake Mills Major Decision 14-6

145 Brady Hahn Highland over Kameron Black Newman Catholic 7-3

160 Ethan Fulcher Hudson over Cameron Rasing Rockford 10-8

160 Elijah Wagner Lake Mills over Chance Rice Colfax-Mingo 3-2

160 Jacob Steinlage I-35 over Tate Hagen West Hancock 5-2

170 Bryce Werderman Lisbon over Brandon Trees North Butler-Clarksville 2-1 2OT

170 Chase McCleish Newman Catholic over Neddy Montes West Sioux Fall 4:52

182 Zach Ryg Central Springs over Carter Murray Graettinger-Terrill/Ruthven-Ayrshire 9-2

182 Tucker Kroeze Belmond-Klemme over Manning Kaboushek South Winneshiek 9-7 OT

195 Gabe Irons Lake Mills over Gavyn Fisher AHST Technical Fall 15-0 4:09

195 Hunter Hagen West Hancock over Brenden Christensen Bedford/Lenox Fall 4:33

220 Zack Santee Central Springs over Brady Canada AHST 3-1

285 Cameron Beminio Belmond-Klemme over Gabe Hayes Louisa-Muscatine Fall 0:53

Consolation Round

106 Jack Ramaker Lake Mills over Kael Brisker Wilton 1-0

113 Aaron Slaughter Lone Tree over Caiden Jones Lake Mills Fall 5:50

132 Wyatt Appleseth Panorama over Casey Hanson Lake Mills 4-0

145 Colin Schrader Wapsie Valley over Kameron Black Newman Catholic 13-7

160 Cameron Rasing Rockford over Jackson Dunning St. Albert Fall 3:05

160 Kaden Baker Pekin over Tate Hagen West Hancock 5-3

170 Brandon Trees North Butler-Clarksville over Jace Morgenstern Clarinda 7-0