Waldorf University Announces It’s Fall Dean’s List

Waldorf University is pleased to recognize students that have achieved the Dean’s List for the fall 2017 semester.

To achieve the Dean’s List, students must be full-time, attain a grade point average of 3.50 or better and complete a minimum of 12 semester credits. Students are listed below by state, followed by the city they are from.

ALASKA Palmer: Matthew Palmer

ARKANSAS: Marmadue: Cody Ails

ARIZONA SURPRISE: Jimmy Anifowose

CALIFORNIA FAIR OAKS: Kayley Cravens HEMET: Nicole Misner LEMOORE: Gracie Clark MODESTO: Breeann Hamblin RIVERSIDE: Ryan Villarreal

COLORADO COLORADO SPRINGS: Kaitlyn Monck DILLON: Hunter Marsh

DELAWARE CLAYMONT: Kianna Carter

FLORIDA COOPER CITY: Connor Curran and Kerry Curran KISSIMMEE: Osman Toro MIAMI: Hilton Joseph

IOWA AMES: Adam Rademacher BELLE PLAINE: Justin Jacobi, Mackinze Thill and Morgan Straight BELMOND: Drew Christianson and Korrin Hult BRISTOW: Kaitlynn Lane BRITT: Roger Harford, Jr., Rachel Kumsher, Kamille Kronemann and Dawn Heusinkveld BUFFALO CENTER: Molli Joens, Madison Stenersen and MacKenzie Droessler CARLISLE: Sydney Beasley, Victoria Carra and Hattie Hupke CLEAR LAKE: Mitchell Keeran CYLINDER: Rebecca Bonnstetter DENISON: Nancy Ibarra-Rangel and Rakailla Pauley DES MOINES: Alexander Gustafson and Jennifer Martin EARLHAM: Kaylie Brindley ELDORA: Haley Lawrence ELDRIDGE: Bailey Matthaidess FERTILE: Tara Millard FOREST CITY: Kelsey Sheldahl, Payton Skjeie, Shinell McCalla, Amanda Wright, Simon Olivares, Andrew May and Ashley Andersen GARNER: Allison Baker GILBERT: Nicole Adophson GILMAN: Taylor Fricke GREENE: Jacob Goodrich HULL: Grace Huizenga IOWA FALLS: Damon Dennis KINGSLEY: Rachel Dreeszen KNOXVILLE: Erica Fee LAKE MILLS: Nathaniel Jordon and Brooke Hagen LELAND: Morgan Roberts MASON CITY: Noah McLaughlin and Justin Pruisman MONONA: Amber Adney NEWTON: Elizabeth Peters, Sydney Sell NEW VIRGINIA: Charley Buddenhagen OSCELOA: Chasen Selsor PLAINFIELD: Keisha Hendry PLYMOUTH: Taylor Navratil RADCLIFFE: Margaret Kretzmann ROCKFORD: Carrigan Schmitt ROCKWELL CITY: Michaela Graffunder SCARVILLE: Zachary Throne and Makayla Womack SPENCER: Shannon Clark SPIRIT LAKE: Gretchen Burnette STATE CENTER: Aaron Ward THORTON: Casey Fraser TITONKA: Elizabeth Carlton WAVERLY: Brady Thompson and Anna Johanns WELLSBURG: Kassidy Bunger WESLEY: Kristy Brunsvold

ILLINOIS GLENVILLE: Peyton Arenson OAK LAWN: Eric Mallo

MINNESOTA ALBERT LEA: Ashley Holl ANDOVER: Lauren Hein BELLE PLAINE: Ireland Lambrecht BIG LAKE: Taylor Giving BLAINE: Garrett Gillen, Riley Packard-Rau and Jason Roeske BLUE EARTH: Dakota Jahnke COLD SPRING: Allison Sharp COON RAPIDS: Marissa Kuik LAKEVILLE: Leah DeYoung and Grace Engelman MINNEAPOLIS: Kyle Swiderski and Karissa Vetsch MOORHEAD: Adam Kovash NEW YORK MILLS: Jacquelyn Imsande NICOLLET: Melinda Poehler SILVER BAY: Nickolas Perfetto SPRING GROVE: Sara Vettleson-Trutza UPSALA: Danica Cheney WALTHAM: Savanna Cordle WATERVILLE: Alex Schwartz WEST SAINT PAUL: Christopher Napier WHITE BEAR LAKE: Elisabeth Tramm WINONA: Olivia Kubis WOODBURY: James Quirk

NEBRASKA BRIDGEPORT: Marissa Widener RALSTON: Ruth Worrell SIDNEY: Jacobi Popp

NEVADA NORTH LAS VEGAS: Moises Jauregui

NEW MEXICO CARLSBAD: Caitlyn Rusk SANDIA PARK: Cassidy Pino

TEXAS ARGLYE: Christopher Skipper DALLAS: Joseph Katinas EAST BERNARD: Craig Acosta FORT WORTH: Alexander Williams KERRVILLE: Jesse Vega

WASHINGTON NINE MILE FALLS: Akina Yamada OKANOGAN: Jacob Lawson

WISCONSIN RACINE: Ian Kramer RIDGELAND: Kyra Platzek SOMERSET: Savanna Nasgovitz

WEST VIRGINIA BRIDGEPORT: Nicole DeWitt

CANADA CHILLIWACK, BRITISH COLUMBIA: Taylor Karr LA BROQUERIE, MANTOBIA: Jeffrey Bartel LANGLEY, BRITISH COLUMBIA: Matthew Liggett NORTH VANCOUVER: Riley MacDonald SURREY, BRITISH COLUMBIA: Ryan Veillet

AUSTRALIA DOVER GARDENS: Georgina Sarah Wirth

BRAZIL BELO HORIZONTE: Guilherme Campos Aleixo SANTA CATARINA: Gabriel Lopez Antonio SAO PAULO: Victor Carneiro Leao, Matheus Furlaneto de Oliveria, Athos Resende Monteiro

DENMARK: HOLMEGAARD: Frederik Larsen

DOMINICAN REPUBLIC: PUNTA CANA: Manuel Zorrilla Baquero

FRANCE: PARIS: Tcha-Tcha Dipiazza

GERMANY NEUOENTTING: Alexander Holzinger MUNICH: Kevin Wu TUESSLING: Marcel Lindner WETZLAR: Sven-Erik Tiedemann

ITALY: FRUGAROLO: Ana Farmia

MEXICO GUADALAJAR, JALISCO: Zabdiel Flores MORELIA, MICHOACAN: Maria Fernanda Valdes Michel XOCHIMILCO, MEXICO CITY: Daniel Hernandez Lopez

NEPAL: KATHMANDU: Asmita KC

NEW ZEALAND RAUMATI SOUTH, PARAPARAUM: Jacob Charles Harris

POLAND POZNAN, WIELKOPOLSKA: Stanislaw Jacek Zawieja

SLOVAKIA BRATISLAVA: Bruno Novotny SPIRITWOOD: Drew Soderberg

SPAIN CANDELARIA: Patricia German Molina MADRID: Gabriel Munoz Labaleta

TURKMENISTAN ASHGABAT: Jennet Hojanazarova DASHOGUZ: Madina Tuhbatullina

UNITED KINGDOM SOUTH GLAMORGAN: Corey Stephens